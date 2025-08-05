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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نسرين طافش تدخل بأغنية روقان قائمة أفضل 10 أغنيات عربية في أسبوعها الأول

نسرين طافش
نسرين طافش
تقى الجيزاوي

احتفلت النجمة نسرين طافش بإنجاز مميّز في مسيرتها الغنائية، بعد أن تمكنت أغنيتها الجديدة "روقان" من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 10 أغاني عربياً على يوتيوب بعد أقل من أسبوع على طرحها، محققة أكثر من مليون مشاهدة، وذلك حسبما أعلنت مجلة top10 middle east الموسيقية والترفيهية التي تصدر أسبوعياً.

طرحت نسرين طافش "أغنية "روقان" يوم الأربعاء الماضي 30 يوليو على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالي.

أغنية "روقان" جاءت بإيقاع صيفي راقص وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأطفى الفيديو كليب أجواء منعشة تعكس طاقة صيفية مليئة بالبهجة والإيقاع الراقص، لتقدم نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.

صاغت أغنية "روقان" رسالة مرح وانفصال عن التوتر والطاقة السلبية، من خلال كلمات تحمل أجواء احتفالية لاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين على منصات السوشيال ميديا المحتلفة، الذي شاركوا مقاطع من الكليب، مع تعليقات عبّرت عن إعجابهم بها وجاءت كلمات الأغنية:
حبة روقان .. روقان
رقص و لعب و فصلان
و كمان ضحك بصوت عالي
يا دلع دلعنا كمان
يالا بلوكات للناس
اللي تجيب وجع الراس
دي الراس متكلفة غالي

نجاح أغنية "روقان" يعزز من حضور نسرين طافش كفنانة متعددة المواهب، تجمع بين التمثيل والغناء، وتواصل تقديم أعمال متنوعة للجمهور العربى، حيث سجلت الأغنية عودتها إلى عالم الغناء بعد سنوات من التركيز على التمثيل حيث كان آخر ألبوماتها "الحلوة" قد صدر عام 2019 وضم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا.

نسرين طافش أغاني نسرين طافش أغنية روقان لنسرين طافش

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