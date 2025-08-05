كان يقيم فى دار رعاية قبل وفاته.. من هو الفنان أحمد رشوان

رحل عن عالمنا أمس الفنان أحمد رشوان عن عمر يناهز ٧٦ عاما ، بعد شعوره بالإعياء الشديد فى آخر أيامه وكان الفنان الراحل يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظي برعاية كاملة حتى وفاته.

من هو أحمد رشوان

وأحمد رشوان هو فنان مصري من مواليد 23 أكتوبر 1969، وكان فنانا مخرجًا حيث أخرج العديد من الأفلام وارتبط اسمه بفيلم “بصرة” (2008)، الذي يعد من أبرز أعماله .

وشارك أحمد رشوان في العديد من الأعمال الفنية التى من أبرزها مسلسل "المرأة الأخرى" الذى عرض عام 1988، ومسلسل"البحث عن فرصة" عام 1990 و"عباسية واحد" عام 1997، ومسلسل “الرحاية” ومسلسل “المرأة الأخري”.

وابتعد احمد رشوان عن الفن منذ سنوات قبل دخوله لدار الرعاية.

نقابة المهن التمثيلية تنعى أحمد رشوان

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.





