جرينوف وار بى جى.. الداخلية: العثور على ترسانة أسلحة بأرض زراعية بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار استكمال جهود وتحريات قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم تحديد مكان اختباء عنصر جنائي شديد الخطورة صادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا "قتل عمد، وحيازة سلاح، وسرقة بالإكراه، وبلطجة"، بالإضافة إلى كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى تشمل "إطلاق أعيرة نارية، وقتل عمد، ومقاومة السلطات".

وقد لقي العنصر المذكور مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الجيزة.

وبمواصلة التحريات، وردت معلومات تفيد بقيامه بإخفاء أسلحة نارية داخل قطعة أرض بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط. وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الموقع، حيث عُثر على 18 قطعة سلاح ناري، شملت: مدفع RPG، رشاشي جرينوف، 10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.