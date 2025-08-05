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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد وتفاصيل حفل حمزة نمرة بالمسرح الروماني

حمزة نمرة
حمزة نمرة
تقى الجيزاوي

يستعد المسرح الروماني بانطلاقه جديدة وعودة قوية باولي حفلاته يوم الخميس القادم بحفل للنجم حمزة نمرة الذي يستعد للحفل الكبير والذي يقام باحدث الاجهزة والمعدات والتقنيات خلال حفلات الصيف المقبله حيث يشهد المسرح الروماني عدة حفلات ضخمة حتي انتهاء موسم الصيف .

حمزة نمرة يروج لحفله على المسرح الروماني

وقد اعلن حمزة نمرة عن حفلته الخميس المقبل علي المسرح الروماني عبر فيديو حصري اطلقه علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به حيث يغني باقة من اجمل اغنياته كما يغني العديد من اغاني البومه الجديد.

ألبوم حمزة نمرة “قرار شخصي”

وكان أطلق الفنان حمزة نمرة الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، والتي تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم الجديد ثلاثة عشر أغنية، قرر حمزة طرحها على أربعة مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان في الدفعة الأخيرة، وتعقب الدفعة الثانية من الألبوم تصدره تريندات السوشيال ميديا على مدار أسبوع متواصل مع المفاظ على المراكز الأولى في معدلات الاستماع على مختلف المنصات الرقمية، لأغنيات "عزيز عيني" و"شمس وهوا" و"كله على الله" التي صدرت في نفس اليوم والتوقيت الأسبوع الماضي.

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري. بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعي وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام، إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أندريه مينا.

وأطلق حمزة بذلك ست أغنيات من أصل ثلاثة عشر يضمها الألبوم ومن المقرر صدورها في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل والذي يليه، في تجربة وعادة تسويقية برمجها حمزة نمرة مع جمهوره منذ الألبوم السابق "رايق"، الذي أصدره أيضا تدريجيا بواقع أغنيتين أسبوعيا، وتصدرت أغانيه تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها "رياح الحياة" و"لعله خير" و"ياسفينة.

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