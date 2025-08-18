السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد المواطنين منعه من استقلال القطار بزعم ارتدائه زيًا غير لائق (شورت).

وأوضحت الهيئة أنه أثناء تواجد القطار رقم 945 (تهوية ديناميكية) علي الرصيف رقم 1 بمحطة مصر برمسيس والمتجه من القاهرة الي بورسعيد ، طلب احد المواطنين وبرفقته سيدة من مشرف القطار السماح لهم بالسفر بنفس تذاكر القطار رقم 3015 (ثالثة مكيفة ) بسبب تخلفهم عن الرحلة.

ولفتت إلى أنه حال تلبية المطلب قام الراكب المذكور بوضع ساتر قماش (ملائة) علي رف الامتعة لحجب الرؤية عن باقى عربة القطار بزعم الخصوصية،

وبناء عليه قام مشرف القطار بتوجيه الراكب بضرورة الحفاظ على تعليمات الركوب داخل القطار وازالة الساتر ، غير أن ملابسات الواقعة شابها مزيد من التجاوز من الراكب والتصوير المتعمد والتداول المجتزأ علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تسيئ لسمعة الهيئة والعاملين بها.

وقد باشرت الهيئة فتح تحقيق للوقوف على ظروف الواقعة ، واحالتها إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت الهيئة التزام جميع العاملين باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل الوحدات المتحركة ، ولا صحة مطلقاً عن منع أي من جمهور الركاب من استقلال القطارات بسبب هيئة الزي.

وشددت الهيئة على أنها لا تتهاون مع أي خطأ أو مخالفة ويتم محاسبة المقصرين وفق القواعد القانونية والإدارية المنظمة للعمل داخل الهيئة ، كما أن منظومة خدمة المواطنين متاحة على مدار الساعة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى، ويتم التعامل معها بصورة مباشرةً وإخطار مقدمها بما تم حيالها .

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمواثيق المهنية المنظمة للعمل الإعلامي والتحقق من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، بدلاً من الانسياق وراء المعلومات المضلله والمواد المرئية التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناشدت جمهور المواطنين الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية عند استخدام وسائل النقل العام، والتعاون مع أطقم العمل من أجل ضمان بيئة سفر آمنة ومريحة.