30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما يتم ترويجه بشأن حصار مصر لقطاع غزة أو إغلاق معبر رفح عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن القاهرة تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب، لافتًا إلى أن حركة حماس أعلنت رسميًا موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن المبادرة تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين من العدوان المستمر، مؤكدًا أن الكرة الآن باتت في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مع وجود تأثير واضح للموقف الأمريكي في مسار القرار.

وأشار إلى أن مصر وقطر تبذلان جهودًا متواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى تهدئة، موضحًا أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يسمح بدخول المساعدات، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

