أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما يتم ترويجه بشأن حصار مصر لقطاع غزة أو إغلاق معبر رفح عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن القاهرة تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب، لافتًا إلى أن حركة حماس أعلنت رسميًا موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن المبادرة تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين من العدوان المستمر، مؤكدًا أن الكرة الآن باتت في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مع وجود تأثير واضح للموقف الأمريكي في مسار القرار.

وأشار إلى أن مصر وقطر تبذلان جهودًا متواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى تهدئة، موضحًا أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يسمح بدخول المساعدات، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.