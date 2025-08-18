ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين وبحوزتهما "عصى خشبية" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالاسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك محل مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان بائع متجول مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، بسبب خلافات بينهما لإعتراض مالك المحل على قيام الثانى بإفتراش الطريق أمام المحل ملكه تعديا خلالها على بعضهما بالضرب بإستخدام عصى خشبية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما (العصى الخشبية المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.