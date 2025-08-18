أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المقترح المصري القطري الأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الحساسية، بهدف إنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت القصف والحصار في ظروف لا إنسانية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المقترح لا يقتصر على كونه مبادرة تقليدية، بل يمثل رؤية واضحة تنطلق من ثوابت الدولة المصرية التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن حركة حماس وافقت بالفعل على المقترح، في خطوة تعكس رغبة في التهدئة وفتح المجال أمام حل سياسي.

ولفت موسى إلى أن مصر، بالتنسيق مع قطر، سلمت المقترح رسمياً إلى الجانب الإسرائيلي، بانتظار الرد خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن المبادرة تتضمن ضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار المتبادل، إلى جانب إجراءات إنسانية عاجلة تشمل فتح المعابر، إدخال الوقود والمساعدات، وتسهيل نقل الجرحى.

وفي سياق متصل، شدد موسى على أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية، قائلاً: “إحنا شغالين ليل نهار.. مش علشان مجد سياسي، ولكن علشان أهلنا في غزة اللي بيموتوا كل يوم.”

وردًا على الشائعات حول إغلاق معبر رفح، أكد موسى أن المعبر لم يُغلق مطلقًا أمام الفلسطينيين، وأن الحالات الإنسانية يتم استقبالها يوميًا في المستشفيات المصرية بشمال سيناء والقاهرة، مضيفًا: “اللي بيقول غير كده يا إما جاهل يا إما مأجور.”

واختتم موسى بالتأكيد على أن القاهرة لن تتراجع عن دورها القومي، قائلاً: “دي مش أزمة عادية.. دي حرب إبادة. ومصر هتفضل تدافع عن أشقائنا لحد ما آخر طلقة تتوقف وآخر طفل يعيش في أمان.”