سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالميه وزياده الطلب المحلي

سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5160 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4515 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3870 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3010 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2580 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 160494 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3336.56 دولار سعر البورصة العالمية.

توقعات مستقبلية.

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .