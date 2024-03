مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بتنازل سالم (وليد فواز) وسليم عن نصيبهما إلى شقيقهما جودر (ياسر الجلال) فى دكان القماش.

جودر (ياسر جلال) يقابل الشحاتة رتيبة (نادية شكري) وتطلب مساعدته وبعد أن يسلمها الأموال يفاجيء بأنها تحولت إلى شابة وأنها جنية وتشكره أنه أنقذها وتوعده أنها سترد له الجميل فى أى وقت بمجرد أن يطلب مساعدتها.

جودر (ياسر جلال) يوعد حبيبته شروق (جيهان الشماشرجي) بأنه سيسافر خارج البلاد ويبيع البضائع ليكسب المزيد من الأموال وسيتزوجها فور عودته وبالفعل يذهب إلى الملاح الريس سعدون ليجهز له المركب الذى سيسافر عليها وطمئن جودر بأنه سيطمئن أهله لأنه مدرب حمام على إرسال الجوابات من البحر للبر والعكس.

وذهب الريس سعدون ليخبر صديقه شومان (أحمد كشك) بأنه سيساعد جودر على السفر ، ولكنه شومان يعطي أموال لسعدون مقابل قتل جودر (ياسر جلال) وتسليم رأسه.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

