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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

نادية شكري وياسر
نادية شكري وياسر جلال

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بتنازل سالم (وليد فواز) وسليم عن نصيبهما إلى شقيقهما جودر (ياسر الجلال) فى دكان القماش.

جودر (ياسر جلال) يقابل الشحاتة رتيبة (نادية شكري) وتطلب مساعدته وبعد أن يسلمها الأموال يفاجيء بأنها تحولت إلى شابة وأنها جنية وتشكره أنه أنقذها وتوعده أنها سترد له الجميل فى أى وقت بمجرد أن يطلب مساعدتها.

جودر (ياسر جلال) يوعد حبيبته شروق (جيهان الشماشرجي) بأنه سيسافر خارج البلاد ويبيع البضائع ليكسب المزيد من الأموال وسيتزوجها فور عودته وبالفعل يذهب إلى الملاح الريس سعدون ليجهز له المركب الذى سيسافر عليها وطمئن جودر بأنه سيطمئن أهله لأنه مدرب حمام على إرسال الجوابات من البحر للبر والعكس.

وذهب الريس سعدون ليخبر صديقه شومان (أحمد كشك) بأنه سيساعد جودر على السفر ، ولكنه شومان يعطي أموال لسعدون مقابل قتل جودر (ياسر جلال) وتسليم رأسه.

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يعرض مسلسل جودر علي قناة on e  في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.

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