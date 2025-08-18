عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصر قدمت وما زالت تقدم الدعم لفلسطين منذ النكبة، مشيرًا إلى أن حب مصر لدى الفلسطينيين حب فطري، وأن الدولتين كيان واحد، مضيفًا أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم تعد من أبلغ الرسائل التي قدمت للعالم.

وقال التلولي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف ضد مخططات نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مدينة غزة يحتشد فيها مليون شخص.

وأضاف أن كلًّا من حماس ونتنياهو يبحثان عن فرصة نجاة، مؤكّدًا أن حماس لا خيار أمامها سوى الموافقة على وقف إطلاق النار، في حين أن إسرائيل لا تريد السلام وهدفها احتلال أراضٍ عربية، لافتًا إلى أن قرار وقف الحرب يتوقف على واشنطن، وأن ترامب أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لارتكاب مجازر في غزة.

وأشار إلى أن حماس خرجت أحيانًا عن السياق العربي، وأن نتنياهو سيستمر في تهديد غزة، موضحًا أن حماس عرضت فيديو لأسير إسرائيلي لاستفزاز تل أبيب، وكان ذلك من أسباب احتلال غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو يريد استمرار الحرب للبقاء في منصبه.

وذكر أن حماس غير واضحة في وجودها بقطاع غزة، وأن نتنياهو يسعى لإبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع، مشددًا على أن الشرعية الفلسطينية تستمد من الشعب وليست من نتنياهو، وأنه يجب أن تكون في فلسطين سلطة واحدة وسلاح واحد، مؤكدًا أن محاولة سلخ غزة عن الظهير العربي أمر مرفوض.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ثمرة نضال ودفاع، مضيفًا أن نتنياهو منذ توليه الحكم وهو يرفض مشروع السلام وحل الدولتين الذي كان صاحب فكرته، ومع طول أمد الحرب في غزة بدأت أصوات في تل أبيب تفكر في تسوية الصراع وتحقيق السلام.