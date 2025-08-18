قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصر قدمت وما زالت تقدم الدعم لفلسطين منذ النكبة، مشيرًا إلى أن حب مصر لدى الفلسطينيين حب فطري، وأن الدولتين كيان واحد، مضيفًا أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم تعد من أبلغ الرسائل التي قدمت للعالم.

وقال التلولي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف ضد مخططات نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مدينة غزة يحتشد فيها مليون شخص.

وأضاف أن كلًّا من حماس ونتنياهو يبحثان عن فرصة نجاة، مؤكّدًا أن حماس لا خيار أمامها سوى الموافقة على وقف إطلاق النار، في حين أن إسرائيل لا تريد السلام وهدفها احتلال أراضٍ عربية، لافتًا إلى أن قرار وقف الحرب يتوقف على واشنطن، وأن ترامب أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لارتكاب مجازر في غزة.

وأشار إلى أن حماس خرجت أحيانًا عن السياق العربي، وأن نتنياهو سيستمر في تهديد غزة، موضحًا أن حماس عرضت فيديو لأسير إسرائيلي لاستفزاز تل أبيب، وكان ذلك من أسباب احتلال غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو يريد استمرار الحرب للبقاء في منصبه.

وذكر أن حماس غير واضحة في وجودها بقطاع غزة، وأن نتنياهو يسعى لإبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع، مشددًا على أن الشرعية الفلسطينية تستمد من الشعب وليست من نتنياهو، وأنه يجب أن تكون في فلسطين سلطة واحدة وسلاح واحد، مؤكدًا أن محاولة سلخ غزة عن الظهير العربي أمر مرفوض.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ثمرة نضال ودفاع، مضيفًا أن نتنياهو منذ توليه الحكم وهو يرفض مشروع السلام وحل الدولتين الذي كان صاحب فكرته، ومع طول أمد الحرب في غزة بدأت أصوات في تل أبيب تفكر في تسوية الصراع وتحقيق السلام.

السلطة الفلسطينية فلسطين الشرعية الفلسطينية قطاع غزة حماس نتنياهو عضو المجلس الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

المحافظ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.. صور

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستضيف المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

ميناء دمياط

مشاركة بارزة لميناء دمياط في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد