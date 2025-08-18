ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ هناك جهود هائلة تبذل في القاهرة خلال أسبوع على الأقل من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق -اتفاق وقف إطلاق النار-، في ظل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إعداد لعدد هائل من القوات بما يقدر من 80 ألف إلى 100 ألف لاحتلال مدينة غزة.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "خلال هذا الأسبوع، تم عقد لقاءات مكثفة في القاهرة، ما بين ممثلي حركة حماس وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق حول هذا المطروح".

وتابع: "حسب المصادر المؤكدة في القاهرة، فإن المطروح هو مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي بنسبة لا تقل عن 98%، وقام الوسيط المصري والوسيط القطري بإعداد مقترح لهم، أخذ من مقترح ويتكوف جوهره الأساسي وتم طرحه على حماس والفصائل الفلسطينية".

وذكر، أن الأمر الجديد هذه المرة أن اجتماعات الفصائل طوال أسبوع كامل بالقاهرة تم الموافقة خلالها على هذا المقترح المصري القطري المعدل لاقتراح ويتكوف، وبالأمس مساءً، عقد رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد في اجتماعه مع قادة الفصائل الموجودين في القاهرة، وعقب هذا الاجتماع، تم الرد الإيجابي من الفصائل -جميعا- بمن فيهم حماس على هذا المقترح.

وأوضح، أن المقترح تمت الموافقة عليه فلسطينيا بشكل كامل دون أي تعديلات أو تحفظات عليه، والقاهرة ومعها الوسيط القطري قاموا بإرسال هذا المقترح إلى الجانب الإسرائيلي، والكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي.