وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه نعمل على تنشيط دور التعاونيات، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية خطوة مهمة لتطوير التصنيع الزراعي.

وقال علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه نراجع جميع التقييمات للأراضي الصالحة لمشروعات التصنيع الزراعي لطرحها للإستثمار، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يعد فرصة متميزة لجذب العملة الأجنبية للدولة المصرية.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن بعض الشباب بالقرى اتجه لمشروعات “فرم” للمخلفات الزراعية وذلك من خلال ماكينات محلية الصنع، مؤكدا أنه نبحث مع وزارة البيئة الإستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة.