أخبار البلد

وزير الزراعة يقدم توعية بالخدمات الطبية المجانية للمرضى بمستشفى الناس

شيماء مجدي

زار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق بالمجان، للتعرف على الجهود الهامة التي تقدمها المستشفى والخدمات الطبية المجانية المتميزة التي تقدمها للمواطنين.

وتضمنت زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمستشفى الناس، جولة تفقد خلالها غرف الأطفال المرضي، وتعرف على الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما التقي بعدد من الأطفال في غرف إقامتهم، والذين يتواجدون بالمستشفى مع ذويهم، سواء بعد خضوعهم للعمليات الجراحية المطلوبة لهم أو يستعدون لإجراء الجراحة اللازمة، واطمأن الوزير على حالة المرضي وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتعرف على جميع أقسام المستشفى بما في ذلك الصيدلية والمطبخ والمغسلة، وغيرها من الأقسام التي تتعلق جميعها بتقديم أفضل خدمة ورعاية للأطفال أثناء رحلة علاجهم داخل المستشفى.

واستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته للمستشفى، حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، الذي رافقه فى جولة استعرض خلالها، كافة تفاصيل العمل داخل أقسام المستشفى، والدور الخدمي الذي يقدمه المستشفى للمرضى، والتزامه بالمعايير الدولية في استيعاب جميع الحالات التي تتقدم إليه، مشيرًا إلى أن سعة المستشفى 600 سرير، بما في ذلك 140 وحدة رعاية مركزة.

ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مستشفى الناس تضاهي أحدث المستشفيات التي تعمل بالتقنيات العالمية، واصفا ما شاهده خلال زيارته لها، بأنه فاق كل توقعاته، لما يُبذل في هذا الصرح الطبي من مجهود جبار ويظهر على مستوى الخدمات الطبية والرعاية المقدمة للمرضي، وكذلك مستوى النظافة والاهتمام بالتفاصيل خاصة في العناية المركزة للأطفال، إضافة إلى النظافة العالية في غرف الإقامة، وغرف العمليات، والممرات، ومنطقة الخدمات.

وأعرب فاروق عن فخره لما شاهده في مستشفى الناس من تقنيات عالمية حديثة، خاصة أن المستشفى تقدم العلاج والرعاية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، لذلك داعيا لكافة القائمين عليها، والعاملين بها بالتوفيق دائمًا، لافتا إلى ان هذا الصرح فخر لكل المصريين، وأعرب عن أمله بأن نري مستقبلًا أكثر من نموذج كيان يسير على هذا المنوال.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لمس مجهود محترم ومؤثر من المجموعة القائمة على المستشفى من الأطباء والتمريض والإداريين، ومن قبلهم رجال الأعمال الذين تبرعوا بتخصيص الأرض وبناء المستشفى لتصبح صرح طبي كبير يخدم المجتمع المصري، ويخدم المواطن الفقير على مستوى جميع أرجاء جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أنه شهد بنفسه تواجد أسر لتلقي العلاج من محافظات البحيرة والصعيد والوادي الجديد وغيرهم من المحافظات من كل مكان في مصر، وأشار الى أننا بحاجة لمزيد من الجهود لسرعة افتتاح باقي الغرف الموجودة بالمستشفى والوصل للطاقة القصوى في التشغيل وهي 600 سرير.

وعن سر نجاح مستشفى الناس، قال فاروق، أن أي مؤسسة ناجحة لابد أن يقف خلفها إدارة ناجحة، تبذل مجهود محترم جدًا، متمنيا لهم التوفيق بصفة مستمرة، وقال إن القائمين على هذا العمل عن طريق هذه المستشفى يخدمون المجتمع المصري، وبالتالي، فإن الحكومة تدعمهم وتمنحهم كامل الدعم وتقف خلفهم.

واختتم حديثه، مجددا الشكر لكافة القائمين على هذا العمل وهذا المجهود، بإعتبار مستشفى الناس مؤسسة مجتمعية هامة جدًا لخدمة المجتمع المصري.

ومن ناحيته وجه حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، الشكر لوزير الزراعة، علاء فاروق، على زيارته الكريمة لمستشفى الناس، وحرصه الشديد على زيارة المرضى والاطلاع على تجربة مستشفى الناس المتميزة في تقديم خدمات مجانية للمرضى، كما ثمن إشادة الوزير بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لكل المترددين عليها دون تمييز وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح حاتم الملا، أن المستشفى يقدم خدمات طبية في أمراض القلب والجهاز الهضمي لعلاج أمراض الأطفال والكبار، لافتًا إلى تميز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، في نفس الوقت الذي تقدم فيه المستشفى جميع خدماتها العلاجية بالمجان لجميع المرضى دون تمييز.

وقال الملا، إن «المستشفى حقق على مدار 5 سنوات ما يقرب من 10 آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجيه وتشخيصية، بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 عملية لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير، فضلاً عن سعي إدارة المستشفى إلى زيادة المباني والخدمات الطبية لتُصبح المستشفى مدينه طبية مُتكاملة على أفضل مستوى ممكن لخدمة المواطن المصري في كل مكان».

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن زيارة وزير الزراعة، تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها المسئولين والمشاهير ونجوم المجتمع للمستشفى، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمشاركة في التوعية بالتخصصات المختلفة والخدمات الطبية المجانية التي يقدمها الصرح الطبي الكبير.

والجدير بالذكر أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين، وتفتح مستشفى الناس أبوابها لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.

وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي مستشفى الناس

