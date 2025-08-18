جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع

هاجم المنتج أحمد السبكي، طليقة سفاح التجمع، بعد حديثها عن فيلمه الجديد من بطولة أحمد الفيشاوي.

وأكد المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، هي مطلقة بقالها 7 سنين، وجايه تتكلم دلوقتي».

وتابع السبكي قائلًا أن طليقة سفاح التجمع تفتعل زوبعة، «في الفيلم خلال الأحداث السفاح عنده بنت، وفي الحقيقة هو عنده ابن يعني في إختلاف كبير، ومتخافش على ابنها».

وأوضح السبكي، أن فيلم سفاح التجمع تم الحصول على موافقة من الرقابة، كما أن أحمد الفيشاوي، حقق نجاح كبيرًا وخاصة في أدوار السايكو، مردفًا أنه لا يعلم ماذا فعل السفاح الحقيقي.