أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم «سفاح التجمع»

أطلق الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، حيث يقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة مستوحاة من أحداث حقيقية مثيرة للجدل.



وكشف الفيشاوي عن بداية العمل عبر حسابه على «إنستجرام»، بنشر صورة من كلاكيت التصوير، وعلق قائلًا:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بدأنا تصوير فيلم سفاح التجمع، من إنتاج السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومدير التصوير نذار شاكر».

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بطولته لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك احمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، كاشفًا من خلاله عن الشخصية التي سيجسدها في العمل.

فيلم السيستم



ومن المقرر ان يعرض ل أحمد الفيشاوي عبر منصة يانجو خلال الفترة القادمة فيلم ة السيستم" يقوم أحمد الفيشاوي وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.