بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم «سفاح التجمع»

منار نور

أطلق الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده الأولى في فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، حيث يقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة مستوحاة من أحداث حقيقية مثيرة للجدل.


وكشف الفيشاوي عن بداية العمل عبر حسابه على «إنستجرام»، بنشر صورة من كلاكيت التصوير، وعلق قائلًا:
«بسم الله الرحمن الرحيم.. بدأنا تصوير فيلم سفاح التجمع، من إنتاج السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومدير التصوير نذار شاكر».

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بطولته لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك احمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، كاشفًا من خلاله عن الشخصية التي سيجسدها في العمل. 

فيلم السيستم 
 

ومن المقرر ان يعرض ل أحمد الفيشاوي عبر منصة يانجو خلال الفترة القادمة فيلم ة السيستم" يقوم أحمد الفيشاوي وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

