قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طليقة سفاح التجمع تطالب بمنع فيلم الفيشاوي: مايستاهلش يكون بطل

سفاح التجمع
سفاح التجمع
يمنى عبد الظاهر

تحدثت لبنى، طليقة سفاح التجمع، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تطبيق "تيك توك"، وعبرت عن تضررها الكبير من فيلم سفاح التجمع. 

وقالت لبنى في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تيك توك: “سفاح التجمع مايستاهلش يكون هيرو ويتعمل عنه فيلم، هو دلوقتي خد عقابه مش لازم يتعمل عنه فيلم يطلع فيه بطل”. 

وأضافت: “الفيلم هيأثر على نفسية الطفل وهيخليه يعيش عمره من غير أصدقاء، وهيبوظ حياته، أنا بطالب بتنفيذ إجراءات لوقف الفيلم، وبطالب أي محامي يديني نصايح أتصرف إزاي وأعمل إيه”. 

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بطولته لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك احمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، كاشفًا من خلاله عن الشخصية التي سيجسدها في العمل. 

لبنى طليقة سفاح التجمع فيلم سفاح التجمع احمد الفيشاوي محمد صلاح العزب أحمد السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد