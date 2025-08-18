طليقة سفاح التجمع تطالب بمنع فيلم الفيشاوي: مايستاهلش يكون بطل

تحدثت لبنى، طليقة سفاح التجمع، في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تطبيق "تيك توك"، وعبرت عن تضررها الكبير من فيلم سفاح التجمع.

وقالت لبنى في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تيك توك: “سفاح التجمع مايستاهلش يكون هيرو ويتعمل عنه فيلم، هو دلوقتي خد عقابه مش لازم يتعمل عنه فيلم يطلع فيه بطل”.

وأضافت: “الفيلم هيأثر على نفسية الطفل وهيخليه يعيش عمره من غير أصدقاء، وهيبوظ حياته، أنا بطالب بتنفيذ إجراءات لوقف الفيلم، وبطالب أي محامي يديني نصايح أتصرف إزاي وأعمل إيه”.

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بطولته لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “سفاح التجمع”، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

وشارك احمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا كريم في سفاح التجمع"، كاشفًا من خلاله عن الشخصية التي سيجسدها في العمل.