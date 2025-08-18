محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس

قال المحامي هابي بشير وكيل أسرة سفاح التجمع، أنه لا يجوز تقديم عمل فني يتناول جريمة حقيقية دون الرجوع لموافقة أهل المتهم، معقباً أنه ليس هناك شخص آخر أطلق عليه بسفاح التجمع سوى كريم.

وتابع محامي أسرة سفاح التجمع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً أن المادة 57 من الدستور المصري أنه لا يجوز المساس بالحياة الشخصية، وما جعلني أذكر أن الفيلم به تشابه بالقصة الحقيقية هو الإسم والتاتو الموجود على ذراعه ونفس لهجته في تقديم اللغة الإنجليزية على قناته باليوتيوب.

وأردف محامي أسرة سفاح التجمع، أن أـسرة السفاح غاضبون للغاية من تقديم ذلك العمل لأنه قد يسبب ضرر نفسي لهم، وفي حالة لو أن العمل مختلف عن الحقيقة وقتها لن نتخذ أي موقف ضدهم، ولكن لو وجدنا أن العمل يمس بحياة المتهم لن نصمد.

وأضاف محامي أسرة سفاح التجمع، أن الأحداث الداخلية للفيلم تشير إلى أن البطل مقتبس أشياء كثيرة من البطل الحقيقي، متسائلاً :"هل في سفاح تجمع غير السفاح بتاع التجمع أكيد لأ، مش معني أن في حرية إبداع أطلع أي حاجة للمجتمع".