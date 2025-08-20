قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
فن وثقافة

Emily in Paris الموسم الخامس ينطلق في ديسمبر المقبل

نجلاء سليمان

أعلنت منصة نتفليكس أن الموسم الخامس من المسلسل الشهير Emily in Paris سيُعرض كاملًا يوم 18 ديسمبر المقبل.

ينتقل المسلسل من أجواء باريس إلى إيطاليا، حيث تبدأ إميلي مغامرة جديدة بين روما وفينيسيا. بعد توليها إدارة مكتب الدعاية تجد نفسها أمام تحديات مهنية كبرى وأسرار شخصية تهدد علاقاتها المقربة، مما يفتح الباب أمام تطورات درامية ورومانسية غير متوقعة.

تعود ليلي كولينز بدور “إميلي كوبر” إلى جانب لوكاس برافو، آشلي بارك، فيليبين ليروي-بيلوي، وغيرهم من النجوم الأساسيين.

لكن المشاهدين سيلاحظون غياب كاميـل رازات التي أعلنت انسحابها بعد الموسم الرابع.

جرى تصوير الموسم الخامس في مواقع متعددة بين روما، فينيسيا، وباريس. وكالعادة، سيحمل العمل لمسة بصرية لافتة مع أزياء مبتكرة وأنيقة، حيث كشفت مجلات الموضة عن بعض الإطلالات العصرية التي ستظهر بها إميلي وسط أجواء فينيسيا الساحرة.


مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

كان الموسم الأول من Emily in Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

هنادي مهنا

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

تسلا

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

