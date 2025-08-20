Emily in Paris الموسم الخامس ينطلق في ديسمبر المقبل

أعلنت منصة نتفليكس أن الموسم الخامس من المسلسل الشهير Emily in Paris سيُعرض كاملًا يوم 18 ديسمبر المقبل.

ينتقل المسلسل من أجواء باريس إلى إيطاليا، حيث تبدأ إميلي مغامرة جديدة بين روما وفينيسيا. بعد توليها إدارة مكتب الدعاية تجد نفسها أمام تحديات مهنية كبرى وأسرار شخصية تهدد علاقاتها المقربة، مما يفتح الباب أمام تطورات درامية ورومانسية غير متوقعة.

تعود ليلي كولينز بدور “إميلي كوبر” إلى جانب لوكاس برافو، آشلي بارك، فيليبين ليروي-بيلوي، وغيرهم من النجوم الأساسيين.

لكن المشاهدين سيلاحظون غياب كاميـل رازات التي أعلنت انسحابها بعد الموسم الرابع.

جرى تصوير الموسم الخامس في مواقع متعددة بين روما، فينيسيا، وباريس. وكالعادة، سيحمل العمل لمسة بصرية لافتة مع أزياء مبتكرة وأنيقة، حيث كشفت مجلات الموضة عن بعض الإطلالات العصرية التي ستظهر بها إميلي وسط أجواء فينيسيا الساحرة.



مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

كان الموسم الأول من Emily in Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.