عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

اختتمت اليوم حكاية "بتوقيت 2028"، ثاني قصص مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تصدّرت قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي Watch It و Shahid منذ انطلاقها، نظرًا لأحداثها المشوقة وأداء أبطالها هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.

الحلقة الأخيرة حملت العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل. ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم. في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي

الجيل الديمقراطي: نخطط لخوض انتخابات مجلس النواب على نطاق واسع في جميع الدوائر

صورة أرشيفية

النانو تكنولوجي تحدث ثورة في علاج السرطان والقطاع الطبي

صورة أرشيفية

طفرة في الزراعة باستخدام تكنولوجيا النانو بجامعة زويل

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

