لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

أثار حريق ضخم على طريق Golden State (I-5) السريع في مدينة سيلمار بولاية كاليفورنيا مساء السبت، جدلاً واسعًا بعدما دمر عدة سيارات تسلا كانت محمولة على شاحنة نقل سيارات تعمل بالديزل.

بداية حريق الشاحنة بـ سيارات تسلا

وفقًا لتقرير قناة ABC7، اندلعت النيران في الشاحنة حوالي الساعة 5:35 مساءً، ما أدى إلى احتراق ست سيارات تسلا وإلحاق أضرار جسيمة بمركبة النقل.

أجبر الحريق السلطات على إغلاق المسارات المتجهة جنوبًا لساعات طويلة، بينما عمل رجال الإطفاء على السيطرة على ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

استغرق رجال إدارة إطفاء لوس أنجلوس نحو أربع ساعات لإخماد الحريق بالكامل، وأُعلن عن السيطرة عليه في 9:30 مساءً.

ورغم حجم الخسائر، لم تُسجل أي إصابات، فيما تمكن سائق الشاحنة من النجاة.

نفي الشائعات حول السيارات الكهربائية

عقب الحادث، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ترجح أن تكون سيارات تسلا نفسها سبب اندلاع الحريق.

لكن الشركة سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن مصدر النيران كان الشاحنة التي تعمل بالديزل.

وفي منشور على منصة X، أوضح روشان توماس نائب رئيس سلسلة التوريد في تسلا: "اشتعلت النيران أولاً في شاحنة الخدمات اللوجستية الخارجية. لحسن الحظ السائق بخير، لكن للأسف تضررت سيارتا تسلا. سنسعى لاستبدال المركبات المتضررة لعملائنا المستهدفين في أقرب وقت ممكن".

إلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بالسيارات والشاحنة، تسبب الحريق في ازدحام مروري كبير على الطريق السريع، حيث بقيت مسارات الشاحنات مغلقة لفترة أطول لإزالة الحطام ومعالجة المياه المستخدمة في الإطفاء.