سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
فن وثقافة

وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي

عزيز مرقة
عزيز مرقة
يارا أمين

روج الفنان عزيز مرقة، عن موعد حفله في مصر بساقية الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وقال: “أول مرة غنيت عندكم في ساقية الصاوي، 2 سبتمبر راجع نفس المكان، بس المرة هاي الحفلة غير، وحشتوني بشوفكم هناك”.

وفى شهر يوليو الماضي، قدم عزيز مرقة أولى أغنيات ألبومه الجديد، أغنية "شايفة إيه" بالتعاون مع فريق "ديسكو بيروت"، إذ قام عزيز بتصوير الأغنية هذه المرة، في لبنان بأحد الشوارع مع رابطة جمهوره ومحبيه هناك. 

جاء ذلك بناء على دعوته لهم عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهى الدعوة التى يحرص على تقديمها عزيز لـ "الفانز" لمشاركته فى تصوير أغنياته، حيث سبق وقام بها وقدمه من قبل مع رابطة جمهوره ومحبيه بمصر، فى أغنية "ماتيجى سكة" والتى تم تصويرها في شوارع منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، وهى الأغنية التى حققت رواجا كبيرا على جميع مواقع السوشيال ميديا.

عزيز مرقة وأغنية حطة ايديك

 وفى يناير الماضي، طرح النجم عزيز مرقة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية وتجربة جديدة، بعنوان "حطة إيدك" من كلمات عزيز مرقة ومحمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع أوركسترالى جورج قلتة، وميكس وماستر ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير الفيديو كليب وتسجيله، بمشاركة أكثر من 32 عازف أوركسترا، ولأول مرة يتم تسجيل الأغنية وتصويرها فى آن واحد، وعقب ذلك تم عمل تجربة مشاركة عدد من معجبى عزيز، بأحد المسارح فى مدينة الشيخ زايد لسماع الأغنية فى يوم آخر، فى مفاجأة خاصة قدمها عزيز لمعجبيه بعد دعوته على السوشيال ميديا التى طالب فيها بمشاركته عدد من معجبيه لكل من كان لديه ظروف صعبة، أو أى مشكلة صحية أو عاطفية يشعر بها، ليعيش معه اللحظات التى مر بها.. والمفاجأة كانت مشاركة عدد من المعجبين منهم من غزة، وأيضا شخص فقد أحد أقاربه، إلى جانب سيدة مرت بظروف صعبة فى حياتها وقام أولادها بتقديم هدية لها فى هذا اليوم، وقام عزيز بغناء الأغنية أكثر من مرة لكل شخص مر بهذه الظروف المختلفة نتيجة لضغوط الحياة، ليمنح نفسه حالة خاصة جدا مع معانى ومفهوم الأغنية.

يذكر أن هذا هو التعاون الرابع بين عزيز والمخرج بيشوى يسى، بعد فيديو كليب أغنية "أحلى واحدة" بتوزيع موسيقى وشكل مختلف التي قدمها عزيز فى حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينة طهطاوي، والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد فرج، وهى من كلمات منة القيعي وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب "مجنانى بتوزيع موسيقى وشكل مختلف“، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان عزيز مرقة، وأيضا فيديو كليب"ماتيجى سكة" الذى تم طرحه فى نوفمبر الماضى بمشاركة النجمة أسماء أبو اليزيد، لأول مرة، مع عزيز، وهو من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، والأغنيات من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

عزيز مرقة ساقية الصاوي إنستجرام أغنية شايفة إيه فريق ديسكو بيروت

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

