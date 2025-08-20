التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي عن ظهور نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتيسير عليهم وعلى أولياء أمورهم في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2025/2026، فقد أنهى مكتب التنسيق أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين (الأولى والثانية)، وجاءت إجراءاتها ونتائجها على النحو التالي:

• استقبل مكتب التنسيق طلبات الطلاب الخاصة بتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18/8/2025، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا بما فيها العطلات الرسمية.

• أتيحت هذه المرحلة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، سواء للتحويل بكليات مناظرة أو غير مناظرة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

• التزم المكتب بالنسبة المقررة للتحويل مع مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل كلية أو معهد، وضوابط التوزيع الجغرافي.

• جرت عملية تسجيل الرغبات في سهولة ويسر، دون تسجيل أعطال تقنية أو شكاوى مؤثرة، مما أتاح لجميع الطلاب إدخال رغباتهم بدقة وشفافية.

نتائج مرحلة تقليل الاغتراب:

• عقب انتهاء فترة تسجيل الرغبات، قام مكتب التنسيق بمراجعة جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقواعد والضوابط المنظمة.

• بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات لتقليل الاغتراب عدة آلاف من الطلاب، وقد تمت الموافقة على تحويل نسبة كبيرة منهم وذلك في ضوء النسبة المقررة من الطاقة الاستيعابية للطلاب لكل كلية أو معهد.

• أسفرت النتائج عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الكليات والمعاهد التي رغبوا في التحويل إليها سواء تحويل مناظر أو غير مناظر، مما ساعد على تقريب أماكن الدراسة من محل إقامتهم وتخفيف الأعباء المعيشية على أسرهم.

• بالنسبة للطلاب الذين لم تتحقق رغباتهم، فقد تم الإبقاء على ترشيحاتهم السابقة بالكليات والمعاهد التي رشحوا إليها ، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المقررة.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع التنسيق الإلكتروني، واستخدامها في استكمال إجراءات القيد بالكلية أو المعهد المرشح له.

• الكشوف النهائية بأسماء الطلاب الذين تمت الموافقة على تحويلهم سيتم إرسالها إلى الكليات والمعاهد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال إجراءات القيد.