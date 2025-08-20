قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو

تقى الجيزاوي

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" عن البوستر الرسمي للحكاية الثالثة من العمل، والتي تحمل عنوان "Just You"، استعدادًا لانطلاق عرضها يوم السبت المقبل عبر منصتي watch it وشاهد، إلى جانب شاشة dmc.

وتتصدر النجمة تارا عماد البوستر إلى جانب أبطال الحكاية عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، في أجواء تعكس الطابع الرومانسي الواقعي الممزوج بعمق نفسي، حيث تتناول القصة موضوعات الهوية والعلاقات الإنسانية بتفاصيل دقيقة.

الحكاية من تأليف محمد حجاب، وقصة أسماء عبد الناصر وجمال خزيم، وسيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

وتُعد "Just You" الحكاية الثالثة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايتان السابقتان "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، حيث تصدرتا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصات الرقمية، وحصدتا تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الوعي الديني حق وواجب على الجميع وليس رفاهية للنخبة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذه النظرية تسعى لهدم اللغة والدين والأسرة والدولة

الحقوق الزوجية

زوجتي تصوم وتصلي ولا تعطيني حقوقي فماذا أفعل.. عطية لاشين يجيب

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

