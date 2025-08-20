قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
رياضة

الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن توفير نادي الزمالك حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس لدعم الفريق أمام مودرن .

وكتب أحمد عبد الباسط :"الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير من أمام مقر النادي إلى ملعب هيئة قناة السويس لدعم الفريق أمام مودرن سبورت".


كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط اجتماع في نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والمناشدة .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي :"بحضور رموز الزمالك.. اجتماع في نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والمناشدة بإعادة النظر في سحب أرض النادي في أكتوبر".

كشف أحمد عبد الباسط تصريحات كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وقال كمال شعيب: "لا توجد أي مخالفات، بيان الوزارة الذي صدر كان بشأن تأخير التنفيذ فقط، وبالتالي ما تردد عن إنشاء مول وكومباوند سكني في أرض 6 أكتوبر غير صحيح ولا يجوز أن يُقال ولا الوزارة ستسمح به ولا أي أحد سيسمح به، ولو سُمح به (خير وبركة) لأن الفائدة ستعود على النادي".

الإعلامي أحمد عبد الباسط الزمالك ملعب هيئة قناة السويس مودرن حسين لبيب

هنادي مهنا
حلاوة المولد 2025
محافظ الشرقية
تسلا
