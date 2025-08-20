الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن توفير نادي الزمالك حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس لدعم الفريق أمام مودرن .

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط اجتماع في نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والمناشدة .

كشف أحمد عبد الباسط تصريحات كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال كمال شعيب: "لا توجد أي مخالفات، بيان الوزارة الذي صدر كان بشأن تأخير التنفيذ فقط، وبالتالي ما تردد عن إنشاء مول وكومباوند سكني في أرض 6 أكتوبر غير صحيح ولا يجوز أن يُقال ولا الوزارة ستسمح به ولا أي أحد سيسمح به، ولو سُمح به (خير وبركة) لأن الفائدة ستعود على النادي".