ربنا يباركلنا فيها..أحمد الشامي يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل الفنان أحمد الشامي بعيد ميلاد ابنته ونشر صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب: "ديجا بنتي تمت ٩سنين انهاردة، ربنا يباركلنا فيها، بنتي اللي لبسة جاكيت أزرق، مش اللي لابسة طاقية".

مسلسل فى لحظة

يذكر أن مسلسل "في لحظة" أحدث أعمال أحمد فهمي، يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق يجمع بين الرومانسية والانتقام، والخط الفاصل بين الحب والكراهية، حيث تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة.

مسلسل "في لحظة" هو أحدث أعمال"Tod" الأصلية، وتنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.