مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو

أكد الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة تُعد منظومة علمية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتضم معامل متقدمة تعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح عقل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مدينة زويل تمتلك القدرة على إنتاج المعرفة بما يساهم في معالجة العديد من التحديات التي يواجهها المجتمع.

وأشار إلى أن بيئة العمل داخل المدينة تقوم على التميز والإبداع، لافتًا إلى أن أحد نماذج النجاح يتمثل في تقييم شركة ناشئة خرجت من المدينة بقيمة بلغت نحو 80 مليون دولار.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بالدور الرائد لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، معتبرًا إياها صرحًا علميًا عملاقًا يجمع بين التعليم والبحث العلمي المتطور، ويعكس مكانة مصر عالميًا في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

