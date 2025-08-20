تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
مسلسل أزمة ثقة

تستعد شاشة ON لعرض مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يعتبر أحدث الأعمال الدرامية المنتجة من قبل الشركة المتحدة، ومن المقرر أن ينطلق عرضه يوم الأحد المقبل، ليعرض بالتزامن على قناة ON ومنصة WATCH IT .
 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار. 

كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.
 

"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد المقبل. يُعد هذا العمل بمثابة التعاون الثاني بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022.
 


كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن تفاصيل دورها في مسلسل «أزمة ثقة»، مؤكدة على أن العمل الدرامي مكتوب بشكل جيد وأحداثه سريعة.

وأضافت نجلاء بدر، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مسلسل «أزمة ثقة» يتضمن أحداثا سريعة ومختلفة في كل حلقة جديدة، حيث تحتوي على شخصيات المسلسل على صفات ذميمة مثل «اللؤم والخبث».


وتحدثت نجلاء بدر عن شخصيتها في مسلسل «أزمة ثقة»، قائلة: «تجسد شخصية فتاة تدعى علا، وهي متزوجة وترث مع أخواتها شركة والدها بعد وفاته، وهي الشقيقة الكبرى لأخواتها، وتقودهم إلى مشكلة دون أن تقصد، ولكي تساعدهم في الخروج من المشكلة دخلت في مشكلة أكبر».

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

