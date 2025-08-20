تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

تستعد شاشة ON لعرض مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يعتبر أحدث الأعمال الدرامية المنتجة من قبل الشركة المتحدة، ومن المقرر أن ينطلق عرضه يوم الأحد المقبل، ليعرض بالتزامن على قناة ON ومنصة WATCH IT .



تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار.



كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.



"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد المقبل. يُعد هذا العمل بمثابة التعاون الثاني بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022.





كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن تفاصيل دورها في مسلسل «أزمة ثقة»، مؤكدة على أن العمل الدرامي مكتوب بشكل جيد وأحداثه سريعة.

وأضافت نجلاء بدر، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مسلسل «أزمة ثقة» يتضمن أحداثا سريعة ومختلفة في كل حلقة جديدة، حيث تحتوي على شخصيات المسلسل على صفات ذميمة مثل «اللؤم والخبث».



وتحدثت نجلاء بدر عن شخصيتها في مسلسل «أزمة ثقة»، قائلة: «تجسد شخصية فتاة تدعى علا، وهي متزوجة وترث مع أخواتها شركة والدها بعد وفاته، وهي الشقيقة الكبرى لأخواتها، وتقودهم إلى مشكلة دون أن تقصد، ولكي تساعدهم في الخروج من المشكلة دخلت في مشكلة أكبر».