مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة آخر، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز فرشوط، نتج عنها مصرع شاب وإصابة آخر.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.