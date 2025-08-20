الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله صاحبه قيام مجهولين بإشعال النيران في سيارتين مملوكتين له ولاذوا بالفرار بدمياط.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة دمياط الجديدة يفيد بنشوب حريق في سيارتين "ملاكي" مملوكتين لأحد المواطنين وزوجته أثناء توقفهما أمام العقار محل سكنهما، حيث تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأسفر الحادث عن احتراق إحدى السيارتين بالكامل وتضرر الأخرى جزئيًا.

جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، موضحين أنهم أضرموا النيران عمدًا في سيارة طليقة أحدهم – وهي زوجة المبلّغ حاليًا – نتيجة خلافات سابقة، وذلك بعد سكب مادة مشتعلة على السيارة مما أدى لاحتراقها بالكامل وامتداد النيران للسيارة الثانية، مستخدمين سيارة مملوكة لوالد أحد المتهمين تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.