استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، استمرار حبس التيك توكر محمد خالد الشهير بـ"مداهم"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية غسل الأموال.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على البلوجر مداهم؛ لنشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة بالقليوبية.

يأتي ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وتم ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات "محلية وأجنبية"، ومشغولات ذهبية وكمية من مخدرى "الحشيش والأفيون".

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته المواد المخدرة للتعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.