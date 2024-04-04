مسلسل جودر الحلقة 10.. وليد فواز يحرق دكان ياسر جلال يوم زفافه

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "جودر" العديد من الأحداث، حيث بدأت بعودة شهرزاد (ياسمين رئيس) إلى قصر شهريار (ياسر جلال) بعد أن نصحتها شقيقتها دنيازاد بالعودة سريعا حتي لا يجلس مع تودد (سامية الطرابلسي).

زفاف جودر (ياسر جلال) على شروق(جيهان الشماشرجي) ، ولكن ينقلب الفرح إلى حزن بعد أن تآمر سالم(وليد فواز) مع الريس شومان (أحمد كشك) على حرق دكان جودر والذى كان مصدر رزقه ، وقرر شومان الذهاب إلى الفرح وقتل المعلم الورادني أمام جودر لأنه دائما يتحالف معه.

عودة جودر إلى صيد الأسماك ليحصل على أى رزق ، ويقابل هناك أحد الأشخاص (فتوح أحمد) لينصحه بالتوجه إلى بحيرة قرون فى الفيوم حتى يجد فيها الكثير من السمك.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.