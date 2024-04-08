مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر، العديد من الأحداث حيث بدأت باستعداد جودر (ياسر جلال) الصيام الروحاني وتقوية روحانيته ليستعد لفك رصد الكهف الذى به الأربع كنوز.

جوهرة (تارا عماد) تحاول لفت نظر جودر (ياسر جلال) وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج وأعتاد على أنه يأكل من يد زوجته ، ثم تقوم بفعل الأعمال الروحانية لجذبه ، وتضع منوم لوالدها الملك عبد الأحد وخدام القصر حتى تستطيع الجلوس معه.

شروق (جيهان الشماشرجي) تستعيد بناء دكان الأقمشة الذى يملكه جودر ، بعد الحريق الذى تعرض له على يد سالم (وليد فواز).

الملك عبد الأحد (أحمد بدير) يكتشف سر البومة الذى تظهر له دائما ويكتشف أنه الجن دهشان الذى وكلته شواهي (نور اللبنانية) لمراقبته هو وجودر ، ولكنه يرفض أن يفشي بالسر.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري