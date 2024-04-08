عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

تارا عماد
تارا عماد

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل جودر، العديد من الأحداث حيث بدأت باستعداد جودر (ياسر جلال) الصيام الروحاني وتقوية روحانيته ليستعد لفك رصد الكهف الذى به الأربع كنوز.

جوهرة (تارا عماد) تحاول لفت نظر جودر (ياسر جلال) وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج وأعتاد على أنه يأكل من يد زوجته ، ثم تقوم بفعل الأعمال الروحانية لجذبه ، وتضع منوم لوالدها الملك عبد الأحد وخدام القصر حتى تستطيع الجلوس معه.

شروق (جيهان الشماشرجي) تستعيد بناء دكان الأقمشة الذى يملكه جودر ، بعد الحريق الذى تعرض له على يد سالم (وليد فواز).

الملك عبد الأحد (أحمد بدير) يكتشف سر البومة الذى تظهر له دائما ويكتشف أنه الجن دهشان الذى وكلته شواهي (نور اللبنانية) لمراقبته هو وجودر ، ولكنه يرفض أن يفشي بالسر.

txt

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

txt

مسلسل جودر الحلقة12.. ياسر جلال يستعد لفك الرصد للحصول على الكنوز الأربعة

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

أبطال مسلسل جودر مواعيد عرض مسلسل جودر مسلسلات رمضان2024 كواليس مسلسلات رمضان٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

موضوعات متعلقة

منة فضالي: تعبت نفسيا بسبب مرض والدتي

محمد علي رزق: غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

قلب خناقة.. أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

محمد علي رزق: مسلسل جودر مميز بصناع العمل.. وهناك جزء ثان

ترشيحاتنا

عن ليلة الدخلة.. حوار بمسلسل رمضان أحال فنانين مصريين للنيابة

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. واتأثرت نفسيا بسبب الانفصال

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

دعاء ختم القرآن مكتوب ومستجاب .. أحسن وداع شهر الصيام

المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ