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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف جودر: كان هدفنا في المسلسل مشاهدة أولادنا للعمل

مسلسل جودر
مسلسل جودر

استضاف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج سهر dmc، المذاع على قناة دي إم سي، مساء أمس الأربعاء، نجوم مسلسل جودر، ليكشفوا تفاصيل جديدة عن هذا العمل الفني والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.


وخلال اللقاء كشف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل جودر، تفاصيل جديدة عن هذا العمل، قائلا:"كان هدفنا في المسلسل إن العمل يتفرج عليه أولادنا، وعملنا بقوة عاى هذا الأمر من خلال كوكبة من نجوم الفن".
 

وأضاف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل جودر، أن في هذا المسلسل تم تقديم فكرة البطل الشعبي، مبنية على عوالم متشابكة، مستدركا أن ما قدم في "ألف ليلة وليلة" سابقًا كانت سلاسل حكايات منعقدة.
 

وأكمل أنه لم يتم تقديم فكرة البطل الشعبي، وبالتالي، يعد "جودر" أول مسلسل في "ألف ليلة وليلة" يقدم هذا النوع من البطولة.


 

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