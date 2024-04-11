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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رمضان يحيي ثاني حفلات عيد الفطر في الجونة.. اليوم

حفل محمد رمضان
حفل محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الخميس 11 أبريل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في مدينة الجونة بالغردقة. 

وتقام عدة حفلات ساهرة فى مدينة الجونة بالغردقة في عيد الفطر المبارك، تبدأ بحفل عمرو دياب، أول ليالي العيد. 

 

كليب محمد رمضان 

وكان طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج  Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من  مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

وتأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة الأعمال للنجوم العالميين نموا على مستوى العالم. 

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