الزوجة القاتلة.. صبا مبارك تكشف كواليس دورها في لحظة غضب

استضافت الإعلامية منى الشاذلى أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "On"، أبطال مسلسل "لحظة غضب" الذى عرض خلال الموسم الرمضانى، ليكشفوا تفاصيل جديدة عن هذا العمل الفني، ومن ضمنهم الفنانة صبا مبارك.



وكشفت الفنانة صبا مبارك، تفاصيل جديدة عن الشخصية التي جسدتها في هذا العمل الفني، وتجسيد شخصية زوجة قاتلة، في مسلسل لحظة غضب، قائلة :"شخصية «يمنى» التي لعبت دورها المسلسل الأقرب إلى قلبي، وأحبها واتعاطف معها.



وتابعت صبا مبارك، أنه أعشقها لأن فيها براءة غير عادية، وأخطبوط في نفسها بتعرف تتصرف في أكثر من حاجة.

وخلال اللقاء، تحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن، عن كواليس صناعة العمل وتصويره بالإضافة لوجهة نظرهم فى القصة وطريقة التصوير.



وتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير، ويشارك نجوم وصناع المسلسل فى سرد الكثير من كواليس التصوير والمواقف الطريفة التى حدثت أثناء التصوير وكذلك المشاهد المميزة والصعبة التى تضمنتها الأحداث ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

وشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية الخاصة بصناع المسلسل، وكذلك بعض المواقف الصعبة التى تعرضوا لها.



كما شارك الضيوف فى بعض الألعاب المرحة والطريفة التي يتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو والتى تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.