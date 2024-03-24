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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صبا مبارك تتصدر تريند إكس قبل عرض الحلقة الأخيرة من “لحظة غضب”

صبا مبارك
صبا مبارك

تصدر اسم صبا مبارك تريند موقع إكس وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع وصول أحداث مسلسل لحظة غضب إلى ذروتها باقتراب انتهاء عرضه، مثيراً ترقب الجمهور لنهايته.

من خلال دور يمنى، استطاعت صبا مبارك بتجسيدها الصادق والمقنع، خلق حالة غريبة ومختلفة على الجمهور لشخصية لم يتم تقديمها من قبل، شخصية الزوجة التي تتعرض لتعنيف من زوجها، ولا تستطيع عيش أبسط حقوقها في الحياة، وعندما تنفجر في لحظة غضب وتقتل زوجها، نرى كيف تنتقل في تحولاتها وانفعالاتها خلال الأحداث من امرأة ضعيفة ساذجة إلى امرأة قوية تتصدى لمن يضايقها واثقة من نفسها لا تخاف أحد.

لتأتي ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي متنوعة من النقاد والشباب على أداء صبا، فعلى سبيل المثال كتب الناقد رامي المتولي على فيسبوك "صورة يمنى وطبقة الصوت التي تتحدث بها تضع صبا في منطقة مختلفة يظهر من خلالها جهدها وجهد فريق العمل في إظهارها بهذه الصورة النهائية الجيدة".

ومن الجمهور الشباب كتبت جوري على تويتر "قدرت صبا تخطفني وتعلقني كمان مرة بشخصية يمنى في لحظة غضب"، وأما قاسم فكتب "مسلسل لحظة غضب عظيم، وأفضل حاجة في رمضان، أوسكار لصبا مبارك"، وكتبت ريم عبد الحميد "مسلسل لحظة غضب حلو أوي ومبهر، وصبا مبارك عظيمة جداً بالتغير اللي بقت فيه، حقيقي مرعبة".

صبا مبارك لحظة غضب أبطال مسلسل لحظة غضب WATCH IT محمد فراج

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