جودر..عبدالعزيز مخيون: لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عاوزه

كشف الفنان عبدالعزيز مخيون، تفاصيل دوره في مسلسل جودر، قائلا : "كل مسلسل يقدم حقبة زمنية مختلفة، كما أن جودر يعتمد على الخيال، بينما يقوم المعلم على أحداث من الواقع".



وتابع عبدالعزيز مخيون، خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، مساء أمس الأربعاء، أن يتدخل في السيناريو المكتوب إذا وجد سببًا للتدخل، مستدركا ان "أتدخل في معالجتي وتناولي للشخصية والحوار لو في كلمة مش مضبوطة، وكذلك في الملابس والإكسسوارات التي أتعامل معها".



وأكمل عبدالعزيز مخيون، أنه لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عاوزه، حتى لو أنا مقتنع بشيء ما والمخرج يوجه لي ملحوظة تخالف ما أنا مقتنع به، المخرج هو المتفرج الأول، عشان كده بسلم نفسي له».