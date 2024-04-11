عبد العزيز مخيون يفجر مفاجأة غير متوقعة عن شخصيته في مسلسل جودر

كشف الفنان عبدالعزيز مخيون، تفاصيل دوره في مسلسل جودر، قائلا : استشفت طبيعة الشخصية التي قدمتها بمسلسل «جودر» من السيناريو المكتوب، وبالتفاهم مع مخرج العمل إسلام خيري.

وتابع عبدالعزيز مخيون، خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الأربعاء، أن الشخصية التي يجسدها بالعمل لرجل طيب وزاهد في الدنيا، لكنه يفهم من حوله ويرى الشر جيدًا ويحاول حماية «جودر» منه.

وأضاف عبدالعزيز مخيون، أن الجمهور قد يرى تشابهًا ظاهريًا بين الشخصية التي يقدمها في «جودر» والتي يقدمها في مسلسل «المعلم»، مشيرا إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الاثنين.