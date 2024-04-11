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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بايدن يتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024

صدى البلد

تمسّك الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقعاته بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، على الرغم من تقرير جديد يظهر ارتفاع التضخم بشكل عنيد.

وقال بايدن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "حسناً، أنا متمسك بتوقعاتي أنه قبل نهاية العام، سيكون هناك خفض لأسعار الفائدة".

وأضاف بايدن أن تقرير يوم الأربعاء قد يؤخر خفض أسعار الفائدة لمدة شهر على الأقل، لكنه غير متأكد في النهاية من كيفية تصرف البنك المركزي.

ووجه الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع، ضربة جديدة لآفاق إعادة انتخاب بايدن قبل انتخابات نوفمبر الثاني.

وأدت البيانات الصادرة حول مؤشر أسعار الاستهلاك، إلى تفاقم المخاوف من أن الناخبين قد يعاقبون بايدن بسبب الأسعار المرتفعة، وتأخير الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة على الفدرالي الأمريكي التي توقعها الرئيس.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس جو بايدن بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس أعلى من المتوقع، مسجلاً مؤشرات تشير إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتخفف الآمال في قيام الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

"لقد عاد التضخم، وهو مستعر!"، كتب الرئيس السابق والطامح للعودة مجدداً إلى البيت الأبيض، في منشور على موقع Truth Social. وأضاف "لن يتمكن الفدرالي الأمريكي أبداً من خفض أسعار الفائدة بشكل أكيد، لأنه يريد حماية أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!".

لكن بايدن دافع عن سجله الاقتصادي مع اعترافه باستمرار التضخم. وأضاف: "انظر، لقد خفضنا التضخم بشكل كبير من 9% إلى ما يقرب من 3%، نحن في وضع أفضل من الوضع الذي كنا فيه عند الوصول إلى المنصب، حيث كان التضخم يرتفع بشكل كبير".

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