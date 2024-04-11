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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% وسط توقعات الانتاج الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط

صدى البلد

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1%، أمس الأربعاء، بعد أن رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي، وفي وقت أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لضربة وشيكة من قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل.

 وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقد تسليم مايو 86 سنتاً، أو 1.01%، ليصل إلى 86.09 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.19% لتبلغ 90.48 دولار للبرميل  عند التسوية.

وذكر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر. 

ويمر عبر المضيق يوميا نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالمياً.

وتوترت المفاوضات حول الهدنة في غزة، بعد مقتل ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يعقد محادثات وقف إطلاق النار.

والثلاثاء، قالت حركة حماس إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تسلمته في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الفلسطينيين لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء.

وإذا استمر الصراع فإنه قد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة، خاصة إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي بواقع 280 ألف برميل يومياً إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يومياً عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 87 دولاراً للبرميل.

وخفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي يوم الأربعاء، وعزت ذلك إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة.

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