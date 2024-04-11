حملات لمتابعة توفير السلع وجميع الأنشطة التجارية وانتظام عمل المنشآت التموينية.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، مدير تحرير مجلة “المصور”، إن هناك حملات لمتابعة توفير السلع وجميع الأنشطة التجارية وانتظام عمل المنشآت التموينية.

وأضافت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة ”صدى البلد": “هناك حملات تموينية صباحية ومسائية لتكثيف الرقابة على الأسواق”.

وتابعت: “الرقابة تتم بالتنسيق بين مفتشي التموين في مديريات وإدارات التموين المختلفة بالتعاون مع مباحث التموين بجانب حملات من جهاز حماية المستهلك”.

واستطردت: “الحملات تتم على 4 إدارات تقريبا وهي البترول ومستودعات الغاز والمخابز المدعمة والأسواق بشكل عام”.

