تريزيجيه ينشر صوراً جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شارك محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” من خلال خاصية الستوري.

وظهر تريزيجيه في الصور من داخل الملعب أثناء مرانه اليومي.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “تقارير تركية: تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي”.

ويواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة، والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

واستبعد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من حساباته في أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهلت مصر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

أولمبياد باريس

وتبدأ مسابقة كرة القدم يوم 24 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 أغسطس 2024، على استاد حديقة الأمراء، التابع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.