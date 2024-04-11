عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترويقة العيد.. دفن جثمان فتاة الجيزة بعد سقوطها من البلكونة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع فتاة بعد سقوطها من البلكونة أثناء أعمال التنظيف خلال أيام عيد الفطر، حيث صرحت بدفن جثمان الفتاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال أسرة الفتاة التي قررت أنها سقطت أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية وتركيب الستائر قبل ساعات من صلاة العيد، ولم يتهموا أحدا بوفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة منزل أسرتها في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة كانت تقوم ببعض الأعمال المنزلية وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت في الشارع جثة هامدة.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن أسرة الفتاة لم تتهم أحد بمقتلها وأنها سقطت أثناء إجراء أعمال التنظيف في المنزل قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، مما نتج عنه إصابتها بكسور وسحجات وتوفت جراء ذلك.

الجيزة النيابة العامة عيد الفطر المبارك مديرية امن الجيزة مباحث الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

خزين البيت السبب.. مها تطلب الخلع من زوجها: مشوفتش بخل كده

جرائم الجيزة في 48 ساعة .. الرذيلة وراء جناية بشتيل

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

ضربته بطبق ألومنيوم.. ليلة أنس بين عجوز ومتسولة انتهت بجريمة في الوراق

سيارات إغاثة .. إجراءات عاجلة من المرور لسلامة المواطنين في احتفالات العيد .. بالفيديو

مداهمة بؤر المخدرات بالجيزة لضبط "تموين العيد" من الحشيش والهيدرو والكوكايين

تسعيرة الخيل بالعربية والإنجليزية.. استنفار أمني بالمنطقة الأثرية لاستقبال احتفالات عيد الفطر

لانشات إنقاذ وشرطة نسائية.. خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

ترشيحاتنا

بعد إعلان الطوارئ.. روسيا تعلن القضاء على مجموعة إرهابية في مدينة نالتشيك

من لم يصل صلاة العيد أول يوم.. 9 حقائق قد تجعلك تندم

الزراعة: 36 ألف زائر لحدائق الحيوان بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

الخارجية الروسية تحث مواطنيها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط |تفاصيل القرار

بعد تراجع الأوفر برايس.. أسعار جاك S2 موديل 2024 بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فيديو

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ