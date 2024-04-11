ترويقة العيد.. دفن جثمان فتاة الجيزة بعد سقوطها من البلكونة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مصرع فتاة بعد سقوطها من البلكونة أثناء أعمال التنظيف خلال أيام عيد الفطر، حيث صرحت بدفن جثمان الفتاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال أسرة الفتاة التي قررت أنها سقطت أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية وتركيب الستائر قبل ساعات من صلاة العيد، ولم يتهموا أحدا بوفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة منزل أسرتها في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة كانت تقوم ببعض الأعمال المنزلية وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت في الشارع جثة هامدة.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن أسرة الفتاة لم تتهم أحد بمقتلها وأنها سقطت أثناء إجراء أعمال التنظيف في المنزل قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، مما نتج عنه إصابتها بكسور وسحجات وتوفت جراء ذلك.