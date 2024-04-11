أستاذ تغذية تقدم نصيحة لتجنب الإصابة بمرض السكري في العيد

قدمت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عدة نصائح مهمة جدا لتجنب الإصابة بمرض السكري في العيد.

وقالت الدكتورة مروة شعير، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على "قناة صدى البلد"، الغلط والضرر في الكحك والبسكويت ليس السمنة لكن الخطر أكبر من ذلك بكثير وهو الإصابة بمرض السكري.

وأضافت “الكثير من المصريين في مرحلة ما قبل السكري، ولو الناس دي صحيت الصبح دخلت على الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة ممكن يجيلها سكر، وهتفضل طول اليوم في عادات خطأ من مياه غازية وشوكولاته”.

وتابعت أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، “علينا تناول الكحك بطريقة صحية لكي لا نصاب بصدمة سكر”.

