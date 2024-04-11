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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم التقلبات الجوية.. شاطئ رأس البر كامل العدد خلال إجازة عيد الفطر

راس البر
راس البر

توافد المصطافون من رواد رأس البر، على شاطئ رأس البر، في ثانى أيام عيد الفطر المبارك  على الرغم من التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج، إلا أن الأسر الدمياطية ورواد رأس البر بدأوا في التواجد على الشاطئ منذ صباح اليوم.

وكان مجلس مدينة رأس البر استعد لإجازة عيد الفطر واستقبال رواد المدينة بتجهيز الشاطئ وانتشار فرق الإنقاذ البحري. 

ومن جانبه، صرح وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، بأنه تم مد الشاطئ بكافة المعدات الخاصة بفرق الإنقاذ والغواصين تحسبا لأى حالات غرق قد تحدث.

وأشار إلى أن اليوم الأول مر بسلام، وتم إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم ٢٣ طفل تائه إلى أسرته.

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