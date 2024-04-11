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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعيدي عند ماما ولا حماتك.. خبيرة إتيكيت تحسم الجدل.. فيديو

دعاء بيرو
دعاء بيرو

قالت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، إن علم  الإتيكيت يقول إنه من المفترض أن تقضي الزوجة أول يوم العيد مع والدة الزوج.


وأضافت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة  الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على "قناة صدى البلد"،: لكل قاعدة استثناءات بمعنى لو والدة الزوجة أقرب في السكن ففي هذه الحالة يكون قضاء أول يوم العيد مع الأقرب وهي والدة الزوجة.

 

وتابعت: الزوجة لو مقيمة في بيت عائلة فإن أول يوم يكون في بيت أهل الزوج، مشيرة: إذا كانت والدة الزوج في مدينة أخرى ووالدتي معي في نفس المدينة ففي هذه الحالة في أول يوم أفطر مع والدتي وأقضي معها وقت وبعد الظهر أسافر مع زوجي المدينة الأخرى وأقضي مع والدة زوجي بقية اليوم.


وأشارت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية،: هذا الموضوع يكون أحيانا بالاتفاق بين الزوج والزوجة، معقبه: "الإتيكيت يقول إن أول يوم عند والدة الزوج".
 

الإتيكيت دعاء بيرو

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