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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني يزور سلوفاكيا لإجراء محادثات ثنائية

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

وصل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الخميس إلى مدينة ميخالوفيتش السلوفاكية في زيارة رسمية.

والتقى شميهال برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في ميتشالوفسي، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا فقط من مدينة أوزهورود الأوكرانية على الحدود السلوفاكية الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع "كييف اندبندندت".

وقال شميهال عبر قناته على تطبيق تيليجرام: "وصل إلى سلوفاكيا لإجراء مشاورات حكومية دولية"، مضيفا أن جدول الأعمال يتضمن مناقشات حول التعاون في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة، فضلا عن صيغة السلام في أوكرانيا.

ويعتزم البلدان أيضًا "التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية"، بحسب شميهال.

ويعارض فيكو تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقد تم انتخابه في سبتمبر 2023 على أساس برنامج شعبوي متشكك في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من شهر إبريل الجاري، عزز فيكو سلطته بعد فوز حليفه بيتر بيليجريني في الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا.

وعقب إعلان النتائج، قال بيليجريني إنه "سيضمن بقاء سلوفاكيا إلى جانب السلام وليس إلى جانب الحرب".

وستتولى بيليجريني المسؤولية خلفا لزوزانا كابوتوفا التي تعد من أشد المؤيدين لأوكرانيا لكنها اختارت عدم الترشح لفترة جديدة.

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