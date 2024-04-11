زيلينسكي: أوكرانيا ولاتفيا توقعان اتفاقية أمنية

وقع رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اتفاقية أمنية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024.

وأعلن الرئيس الأوكراني عبر حسابه بمنصة تليجرام، أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم لاتفيا مساعدة عسكرية لكييف بمبلغ 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وأضاف زيلينسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تتعهد لاتفيا بالتزام مدته عشر سنوات بدعم أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني وإزالة الألغام والتقنيات غير المأهولة، وستساهم بالتأكيد في انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفي 3 أبريل، وقعت أوكرانيا وفنلندا اتفاقية للتعاون في مجال الأمن.