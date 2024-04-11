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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا ولاتفيا توقعان اتفاقية أمنية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

وقع رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اتفاقية أمنية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024.

وأعلن الرئيس الأوكراني عبر حسابه بمنصة تليجرام، أنه بموجب الاتفاقية، ستقدم لاتفيا مساعدة عسكرية لكييف بمبلغ 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وأضاف زيلينسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تتعهد لاتفيا بالتزام مدته عشر سنوات بدعم أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني وإزالة الألغام والتقنيات غير المأهولة، وستساهم بالتأكيد في انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفي 3 أبريل، وقعت أوكرانيا وفنلندا اتفاقية للتعاون في مجال الأمن.

زيلينسكي رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش اتفاقية أمنية مساعدة عسكرية الرئيس الأوكراني

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