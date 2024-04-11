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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في مباريات ذهاب ربع النهائي، شهدت الأربعاء مباراتين قويتين، حيث خسر باريس سان جيرمان أمام برشلونة بنتيجة 3-2، بينما فاز أتلتيكو مدريد على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

وفي المباراة التي جرت ليلة الثلاثاء، انتهت مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتعادل مثير بنتيجة 3-3، بينما تعادل آرسنال مع بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما.

أما بالنسبة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في تلك المباريات، فقد تم تحديدهم كالتالي:

- مارتن أوديجارد (آرسنال): قدّم أداءً متميزًا حيث بلغت دقة تمريراته 88%.

- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): صنع هدفًا لفريقه في المباراة.

- فيل فودين (مانشستر سيتي): سجل هدفًا مهمًا وأظهر دقة في تمريراته بنسبة 88%.

- رافينها (برشلونة): سجل هدفين في فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

تلك الأداء المميزة للمرشحين قد جعلتهم محط أنظار الجماهير والمتابعين، وتبقى الجولة القادمة في ربع النهائي لمعرفة من سيتألق ويبرز أكثر.

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